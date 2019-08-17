Владелец здания в Одессе, где погибли люди, прокомментировал случившееся

17 августа, 2019, 11:44

Вадим Черный заявил, что понесет ответственность, если будет признано его вину

Владелец здания, в котором расположен отель "Токио Стар", местный предприниматель и политик Вадим Черный прокомментировал пожар в гостинице в ночь на 17 августа 2019, в результате которой погибли восемь человек и еще десять госпитализированы, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - отметил Черный.