Владелец здания в Одессе, где погибли люди, прокомментировал случившееся
17 августа, 2019, 11:44
Вадим Черный заявил, что понесет ответственность, если будет признано его вину
Владелец здания, в котором расположен отель "Токио Стар", местный предприниматель и политик Вадим Черный прокомментировал пожар в гостинице в ночь на 17 августа 2019, в результате которой погибли восемь человек и еще десять госпитализированы, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - отметил Черный.
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