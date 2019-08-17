"Сигнализация сработала и до сих пор визжит. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт", - владелец одесского отеля "Токио Стар"

17 августа, 2019, 16:54

Одесский предприниматель и политик Вадим Черный, которому принадлежит отель "Токио Стар", сгоревший в ночь с 16 на 17 августа 2019 года, сообщил, что сигнализация в отеле была исправна

Его слова приводит местное издание Думская.net, передает Еспресо.TV .

"Она (пожарная сигнализация, - ред.) сработала и визжит до сих пор. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на подключенный пульт. Система постоянно проверяется и оплачивается ежемесячно. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полным. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организовано вывел гостей - кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях", - отметил Черный.

Он добавил, что готов нести полную ответственность за то, что случилось, если она будет установлена.

При этом в ГСЧС подтверждают слова бизнесмена - отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. Вто же время, летом 2019 года в "Токио Стар" должна была состояться плановая проверка, но владелец внес изменения в документы, и работники инспекции ГСЧС не смогли попасть на проверку.