"Сигнализация сработала и до сих пор визжит. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт", - владелец одесского отеля "Токио Стар"
Его слова приводит местное издание Думская.net, передает Еспресо.TV .
"Она (пожарная сигнализация, - ред.) сработала и визжит до сих пор. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на подключенный пульт. Система постоянно проверяется и оплачивается ежемесячно. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полным. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организовано вывел гостей - кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях", - отметил Черный.
Он добавил, что готов нести полную ответственность за то, что случилось, если она будет установлена.
При этом в ГСЧС подтверждают слова бизнесмена - отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. Вто же время, летом 2019 года в "Токио Стар" должна была состояться плановая проверка, но владелец внес изменения в документы, и работники инспекции ГСЧС не смогли попасть на проверку.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
- Еще 10-х госпитализировали из них четырех - в тяжелом состоянии.
- Детей среди погибших и пострадавших нет.
- Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
- Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
- Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
- Окон там, действительно, во многих номерах нет.
- Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
- Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
- Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
- Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах.
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