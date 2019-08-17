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Espreso.tvОбщество"Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу", - Зеленский о трагедии в "Токио Стар"

"Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу", - Зеленский о трагедии в "Токио Стар"

Вадим Черный
фото: kekc.news
Четверо из пострадавших во время ночного пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе находятся в критическом состоянии

Об этом утром в субботу, 17 августа 2019 года, на своей официальной странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский , передает Еспресо.TV .

"Одесса." Токио Стар ". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут  не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни ", - заявил Зеленский.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил он.

"Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого" отеля "", - подчеркнул президент.

 

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