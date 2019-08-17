В Одессе загорелся отель "Токио Стар", есть погибшие
17 августа, 2019, 07:36
В Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что огонь возник в 1:34 на втором этаже гостиницы на площади 1000 м. Кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.
"Предварительно погибли 8 человек и пострадали 10 человек ... Сегодня, 17 августа, в ГСЧС состоится брифинг руководства Службы о ситуации в одесской гостинице. Детали позже", - отметили в пресс-службе.
О причинах возникновения огня и детали в отношении лиц погибших пока не сообщается.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-