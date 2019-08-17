//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе загорелся отель "Токио Стар", есть погибшие

В Одессе загорелся отель "Токио Стар", есть погибшие

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что огонь возник в 1:34 на втором этаже гостиницы на площади 1000 м. Кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

"Предварительно погибли 8 человек и пострадали 10 человек ... Сегодня, 17 августа, в ГСЧС состоится брифинг руководства Службы о ситуации в одесской гостинице. Детали позже", - отметили в пресс-службе.

О причинах возникновения огня и детали в отношении лиц погибших пока не сообщается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать