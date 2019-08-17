//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМесяц назад в отель, который этой ночью сгорел в Одессе, не пустили проверку, - ГСЧС

Месяц назад в отель, который этой ночью сгорел в Одессе, не пустили проверку, - ГСЧС

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что возгорание в гостинице "Токио Стар", обустроенной на территории бывшего трамвайного депо, произошло на втором этаже

Всего в здании 270 комнат. В ликвидации пожара и преодолении его последствий было задействовано более 150 спасателей, говорилось сегодня утром во время брифинга руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал .

Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка данного отеля.

Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих внутрь здания, отметили на брифинге.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек . Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • По сообщениям местных изданий, владелец объекта - предприниматель Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице.
  • Это одно из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось  как трамвайное депо. Вроде как в гостиницу его переоборудовали а помощью легковоспламеняющихся дешевых материалов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать