Месяц назад в отель, который этой ночью сгорел в Одессе, не пустили проверку, - ГСЧС

17 августа, 2019, 11:05

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что возгорание в гостинице "Токио Стар", обустроенной на территории бывшего трамвайного депо, произошло на втором этаже

Всего в здании 270 комнат. В ликвидации пожара и преодолении его последствий было задействовано более 150 спасателей, говорилось сегодня утром во время брифинга руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал .

Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка данного отеля.

Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих внутрь здания, отметили на брифинге.