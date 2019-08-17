Месяц назад в отель, который этой ночью сгорел в Одессе, не пустили проверку, - ГСЧС
17 августа, 2019, 11:05
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что возгорание в гостинице "Токио Стар", обустроенной на территории бывшего трамвайного депо, произошло на втором этаже
Всего в здании 270 комнат. В ликвидации пожара и преодолении его последствий было задействовано более 150 спасателей, говорилось сегодня утром во время брифинга руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал .
Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка данного отеля.
Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих внутрь здания, отметили на брифинге.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек . Их анкетные данные устанавливаются.
- Еще 10-х госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Детей среди погибших и пострадавших нет.
- По сообщениям местных изданий, владелец объекта - предприниматель Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице.
- Это одно из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
- Окон там, действительно, во многих номерах нет.
- Ранее помещение использовалось как трамвайное депо. Вроде как в гостиницу его переоборудовали а помощью легковоспламеняющихся дешевых материалов.
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