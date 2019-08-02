Саперы нашли у моста в Станице Луганской уже 30 мин
2 августа, 2019, 16:18
Украинские саперы обнаружили 31 мину возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину. Сейчас обследовано 0,13 га территории", - говорится в сообщении.
Участки с обеих сторон моста раскапывают на 30 м вглубь. Отмечается, что работы продлятся до 10 августа.
В штабе ООС сообщили, что в этот период представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации получили гарантии безопасности от боевиков на обследование территории вокруг моста.
"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - подытожили в МВД.
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