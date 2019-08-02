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Espreso.tvОбществоСаперы нашли у моста в Станице Луганской уже 30 мин

Саперы нашли у моста в Станице Луганской уже 30 мин


фото: dsns.gov.ua
Украинские саперы обнаружили 31 мину возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину. Сейчас обследовано 0,13 га территории", - говорится в сообщении.

Участки с обеих сторон моста раскапывают на 30 м вглубь. Отмечается, что работы продлятся до 10 августа.

В штабе ООС сообщили, что в этот период представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации получили гарантии безопасности от боевиков на обследование территории вокруг моста.

"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - подытожили в МВД.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мост в Станице Луганский начнут строить, даже если террористы не разберешь укрепления.
  • Боевики сказали, что будут воспринимать ремонт моста в Станице Луганской "как очередной акт агрессии".
  • Вадим Пристайко заверил, что в Украине есть средства на восстановление моста на Станице Луганской и нужна была только согласие "той стороны".
  • В ТКГ в Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской.
  • Украинская сторона предложит ТКГ открыть КПВВ "Золотое" во время ремонта моста в Станице Луганской.
  • Украинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской.
  • 1 августа саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской.
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