Саперы нашли у моста в Станице Луганской уже 30 мин

2 августа, 2019, 16:18

Украинские саперы обнаружили 31 мину возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину. Сейчас обследовано 0,13 га территории", - говорится в сообщении.

Участки с обеих сторон моста раскапывают на 30 м вглубь. Отмечается, что работы продлятся до 10 августа.

В штабе ООС сообщили, что в этот период представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации получили гарантии безопасности от боевиков на обследование территории вокруг моста.

"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - подытожили в МВД.