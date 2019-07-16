Пристайко о мосте на Станице Луганской: деньги есть, надо только согласие оккупантов

16 июля, 2019, 15:55

В Украине есть средства на восстановление моста на Станице Луганской, однако, требуется согласие "той стороны"

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

Он рассказал, что Украина договорилась с российской делегацией о том, что надо примерно неделю на разбор сооружения, чтобы позволить автобусам проезжать.

"Надеюсь, в ближайшее время будет сделан этот мост, есть проект, который готовил когда-то Красный Крест, возможно, мы возьмемся за него, возможно, другой проект. Вопрос даже не финансовый. У нас есть средства, есть предложения наших партнеров профинансировать строительство этого моста. нам на данный момент необходимо лишь согласие той стороны, чтобы мы не начали строить сами. Мы бы не хотели, чтобы это было воспринято как акт агрессии ", - пояснил Пристайко.

Напомним, ранее боевики заявляли , что будут воспринимать ремонт моста в Станице Луганской как "как очередной акт агрессии".