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Espreso.tvОбществоСаперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской

Саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской

В четверг, 1 августа, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская"

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

Отмечается, что это следующий шаг со стороны Украины для ремонта моста.

Ранее сообщалось, что украинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской.

  • Зеленский заявлял, что мост в Станице Луганской начнут строить, даже если террористы не разберут укрепления
  • Боевики сказали, что будут воспринимать ремонт моста в Станице Луганской "как очередной акт агрессии".
  • Вадим Пристайко заверил, что в Украине есть средства на восстановление моста на Станице Луганской и нужно было только согласие "той стороны"
  • В ТКГ в Минске договорились о восстановлению моста в Станице Луганской
  • Украинская сторона предложит ТКГ открыть КПВВ "Золотое" во время ремонта моста в Станице Луганской
  • Украинский специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской
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