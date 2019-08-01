Саперы начали разминировать территорию возле моста в Станице Луганской
1 августа, 2019, 15:19
В четверг, 1 августа, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.
Отмечается, что это следующий шаг со стороны Украины для ремонта моста.
Ранее сообщалось, что украинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской.
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