Достигнуты договоренности по восстановлению моста в Станице Луганской - Бессмертный

18 июля, 2019, 13:28

Стороны договорились о начале работ по восстановлению мостового перехода в Станице Луганской

Об этом сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.TV

Роман Бессмертный назвал вопрос восстановления моста "одним из важнейших пунктов, касающихся социально-гуманитарной сферы".

"Приняты решения по восстановлению моста, а перед тем - по ликвидации фортификационных сооружений, находящихся на мосту, в районе мостового перехода. Это также очень важно, потому что это изменит определенную социально-экономическую ситуацию и улучшит отношения между людьми", - подчеркнул он.

Бессмертный добавил, что это делается для того, чтобы "устранить угрозу гибели или получения ранения гражданами".

"Достигнуты договоренности о начале работ, чтобы восстановить мостовой переход", - сообщил он.