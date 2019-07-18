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Espreso.tvОбществоДостигнуты договоренности по восстановлению моста в Станице Луганской - Бессмертный

Достигнуты договоренности по восстановлению моста в Станице Луганской - Бессмертный


фото: zaxid.net
Стороны договорились о начале работ по восстановлению мостового перехода в Станице Луганской

Об этом сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.TV

Роман Бессмертный назвал вопрос восстановления моста "одним из важнейших пунктов, касающихся социально-гуманитарной сферы".

"Приняты решения по восстановлению моста, а перед тем - по ликвидации фортификационных сооружений, находящихся на мосту, в районе мостового перехода. Это также очень важно, потому что это изменит определенную социально-экономическую ситуацию и улучшит отношения между людьми", - подчеркнул он.

Бессмертный добавил, что это делается для того, чтобы "устранить угрозу гибели или получения ранения гражданами".

"Достигнуты договоренности о начале работ, чтобы восстановить мостовой переход", - сообщил он.

  • Напомним, ранее боевики заявляли, что будут воспринимать ремонт моста в Станице Луганской "как очередной акт агрессии".
  • Вадим Пристайко заверил, что в Украине есть средства на восстановление моста на Станице Луганской и нужно было только согласие "той стороны"

 

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