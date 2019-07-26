Украинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской
26 июля, 2019, 09:36
Инженерам удалось обследовать мост в Станице Луганской
Об этом сообщает Станично-Луганская государственная администрация в Facebook.
Отмечается, что при обследовании присутствовали российские пропагандисты с телеканала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" помешали осмотреть мост в Станице Луганской специалистам по ремонту: им могло бы это показаться как "акт агрессии".
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