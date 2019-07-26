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Espreso.tvОбществоУкраинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской

Украинским специалистам с третьей попытки удалось осмотреть мост в Станице Луганской

Инженерам удалось обследовать мост в Станице Луганской

Об этом сообщает Станично-Луганская государственная администрация в Facebook.

Отмечается, что при обследовании присутствовали российские пропагандисты с телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" помешали осмотреть мост в Станице Луганской специалистам по ремонту: им могло бы это показаться как "акт агрессии".

 

 

  • Ранее боевики заявляли, что будут воспринимать ремонт моста в Станице Луганской "как очередной акт агрессии".
  • Вадим Пристайко заверил, что в Украине есть средства на восстановление моста на Станице Луганской и нужно было только согласие "той стороны"
  • В ТКГ в Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
  • Украинская сторона предложит ТКГ открыть КПВВ "Золотое" во время ремонта моста в Станице Луганской
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