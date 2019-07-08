"Ждем 8 дней": Зеленский заявил, что мост в Станице Луганский начнут строить, даже если террористы не разберут укрепления

8 июля, 2019, 18:04

Президент Украины сообщил, что украинская сторона даст 8 дней оккупантам на демонтаж бетонных укреплений, а потом построит мост примерно за месяц

Об этом Владимир Зеленский сообщил на саммите Украина-ЕС, передает Еспресо.TV .

"Один из пунктов Минских договоренностей - это разведение войск. Обе стороны это сделали, и затем мы предложили строительство моста в Станице Луганской. Нам не нужно ничего от той стороны, мы готовы", - сказал президент.

Он отметил, что на строительства моста есть деньги в бюджете, а к тому же, есть предложение от западных партнеров Украины.

"Но для того чтобы построить мост, надо, чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что им на это технически потребуется 8-10 дней. Мы готовы это сделать за 2-3 дня, но это параллельный процесс. Об этом договорились стороны", - отметил Зеленский.

Он отметил, что после увиденного там воочию его предложение - не ждать долго, ведь "у нас нет особо времени".

"Мы будем ждать неделю, максимум 8 дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, мы к этому готовы: гражданские могут строить, военные - не имеют права. У нас есть идея, как это очень быстро сделать. мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим мост", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что поскольку к месту строительства моста люди вынуждены ходить пешком около одного километра, он предложил пустить там автобусы и электрокары, которые возили бы людей. Он также добавил: "Хочется двигаться быстрее, чем дипломатия".