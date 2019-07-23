Украинская сторона предложит ТКГ открыть КПВВ "Золотое" во время ремонта моста в Станице Луганской
23 июля, 2019, 15:08
На совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко с участием руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, представители центральных и местных органов исполнительной власти обсудили подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской
Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
Профильные учреждения и ведомства получили поручение подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания ТКГ в Минске 31 июля. Предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ был открыт КПВВ "Золотое".
"Ежедневно этот мост пересекают более 10 тысяч человек. Я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - сказал Леонид Кучма.
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