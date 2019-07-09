В "ЛНР" заявляют, что ремонт моста на Станице Луганской воспримут как "акт агрессии" Украины

9 июля, 2019, 13:46

Боевики будут воспринимать ремонт моста на Станице Луганской как "как очередной акт агрессии"

Об этом глава "ЛНР" Леонид Пасечник написал в Twitter.

"Любые односторонние действия Украины на территории" ЛНР ", частью которой, напоминаю, есть и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии", - написал глава боевиков.

В другом твите Пасечник пишет, что, в случае необходимости, они ( "ЛНР") могут сами полностью восстановить этот мост.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял , что мост в Станице Луганский начнут строить, даже если террористы не разберут укрепление.

Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг https://t.co/ighV2xCsNs - Леонид Пасечник (@glavalnr) July 9, 2019

Это понятно. Но наша задача - в первую очередь заботиться о людях. Поэтому, в случае необходимости, и мост мы восстановим сами. И на нашей стороне, и на вашей. Потому что по обе стороны моста - наши люди, и пока вы играете в президента, они страдают - Леонид Пасечник (@glavalnr) July 9, 2019