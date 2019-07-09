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Espreso.tvОбществоВ "ЛНР" заявляют, что ремонт моста на Станице Луганской воспримут как "акт агрессии" Украины

В "ЛНР" заявляют, что ремонт моста на Станице Луганской воспримут как "акт агрессии" Украины


фото: facebook
Боевики будут воспринимать ремонт моста на Станице Луганской как "как очередной акт агрессии"

Об этом глава "ЛНР" Леонид Пасечник написал в Twitter.

"Любые односторонние действия Украины на территории" ЛНР ", частью которой, напоминаю, есть и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии", - написал глава боевиков.

В другом твите Пасечник пишет, что, в случае необходимости, они ( "ЛНР") могут сами полностью восстановить этот мост.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял , что мост в Станице Луганский начнут строить, даже если террористы не разберут укрепление.

 

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