Чапутович объяснил поддержку Польшей решения, которое открыло россиянам путь в ПАСЕ

8 июля, 2019, 16:41

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович объяснил, почему 17 мая в Хельсинки, во время заседания Комитета министров Совета Европы, Польша поддержала декларацию, позволившую впоследствии вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ

Об этом сообщает Onet.pl.

"Посол действовал так, как того ожидали Совет Европы и глава, а также 25 стран ЕС. Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - глава польского МИД.

"В этой декларации нет России, но есть некоторые конкретные правила. Речь не о членстве России в Совете Европы, этого никто не ставит под сомнение, речь о приостановлении права участия российских парламентариев в Ассамблее. Такое решение приняли парламентарии", - сказал министр в эфире TVP Info.

"В Западной Европе существует определенное отвращение, потому что Россия, из того, что мы читаем, не выполняет никаких дальнейших шагов. Мы считаем, что она должна придерживаться стандартов Совета Европы, и мы будем требовать санкций и соблюдения этих стандартов", - сказал польский министр.

Речь о решении, принятом в ходе заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоялось 17 мая в Хельсинки. Польское правительство поддержало декларацию, которая позволила впоследствии России вернуть право голоса в ПАСЕ.

Заметим, решение Комитета министров не сняло санкции с российской делегации в ПАСЕ, однако стало важным политическим сигналом, после которого Ассамблея поддержала возвращение россиян в июне. Примечательно, что во время рассмотрения этого решения в Ассамблее польская делегация была против и стала одной из делегаций, устроивших демарш.