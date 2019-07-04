Польское правительство поддержало декларацию, которая позволила россиянам вернуться в ПАСЕ, - СМИ
Об этом пишет в своей статье издание Onet.
Против декларации, которая открывала путь к восстановлению права голоса россиян, были Украина, Литва и Грузия, а вот польское правительство был "за". Заявление глав МИД стран Совета Европы во время заседания в Хельсинки поддержал глава польской делегации Яцек Чапутович.
В декларации говорилось, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.
Тот факт, что правительство Польши утвердило текст декларации, официально подтвержден Министерством иностранных дел Польши.
"Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, которая в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы", - пояснили изданию в МИД.
Издание пыталось взять комментарий у Чапутовича, но прежде чем журналисты успели объяснить, по какому вопросу звонят, министр отключился.
Решение Комитета министров не сняло санкции с российской делегации в ПАСЕ, однако стало важным политическим сигналом, после которого Ассамблея поддержала возвращение россиян в июне.
Во время же рассмотрения этого решения в Ассамблее польская делегация была против и стала одной из делегаций, устроивших демарш.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинскому делегации в ПАСЕ приостановить работу , пока РФ не выполнит свои обязательства.
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