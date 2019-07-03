Украина обязана пригласить ПАСЕ на наблюдение за выборами, - президент Ассамблеи

Об этом говорится в заявлении Паскье, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, с 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "существенно улучшить" законодательную базу страны и избирательной практики.

"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - добавила она.

Президент сказала, что готова обсудить, как улучшить отношения между Ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Накануне председатель Верховной hады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.