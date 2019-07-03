Украина обязана пригласить ПАСЕ на наблюдение за выборами, - президент Ассамблеи
Об этом говорится в заявлении Паскье, сообщает пресс-служба ПАСЕ.
Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, с 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "существенно улучшить" законодательную базу страны и избирательной практики.
"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - добавила она.
Президент сказала, что готова обсудить, как улучшить отношения между Ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.
Накануне председатель Верховной hады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России.
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинскому делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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