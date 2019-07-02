Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду

2 июля, 2019, 17:42

Глава Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской Ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение в Украине во время парламентских выборов 21 июля

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.

"Глава Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - говорится в сообщении Арьева.

Ранее сообщалось, что в Раде поддержали идею отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине.

Тогда же Арьев объяснил, что после возвращения российской делеции в ПАСЕ наблюдателями на выборах в Украине могут стать "депутаты" Госдумы РФ из оккупированного Крыма, а если Украина их не пустит, то сама попадет под санкции ПАСЕ.