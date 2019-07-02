Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду
2 июля, 2019, 17:42
Глава Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской Ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение в Украине во время парламентских выборов 21 июля
Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook.
"Глава Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - говорится в сообщении Арьева.
Ранее сообщалось, что в Раде поддержали идею отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине.
Тогда же Арьев объяснил, что после возвращения российской делеции в ПАСЕ наблюдателями на выборах в Украине могут стать "депутаты" Госдумы РФ из оккупированного Крыма, а если Украина их не пустит, то сама попадет под санкции ПАСЕ.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу , пока РФ не выполнит свои обязательства.
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