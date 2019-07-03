Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине

3 июля, 2019, 18:30

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение досрочно покинуть Украину из-за решения Киева отозвать приглашение международных наблюдателей на досрочные выборы в Верховную Раду

Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

"После отзыва украинским парламентом приглашения наблюдать за предстоящими выборами в Украине предвыборная делегация ПАСЕ решила досрочно завершить свою работу", - говорится в сообщении.

В связи с этим решением встречи делегатов ПАСЕ в Киеве были отменены.

Четверо делегатов ПАСЕ находились в Киеве 2 и 3 июля для оценки предвыборной обстановки накануне досрочных выборов в Раду, запланированных на 21 июля.

В состав миссии ПАСЕ входили исполняющий обязанности Главы делегации Март ван де Вен (Нидерланды, ALDE), парламентарии Александр Поцей (Польша, EPP/CD), Марко Николини (Сан-Марино, UEL), Нагиф Хамзаев (Азербайджан, FDG).

Накануне председатель Верховной hады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.