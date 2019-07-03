Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине
Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.
"После отзыва украинским парламентом приглашения наблюдать за предстоящими выборами в Украине предвыборная делегация ПАСЕ решила досрочно завершить свою работу", - говорится в сообщении.
Четверо делегатов ПАСЕ находились в Киеве 2 и 3 июля для оценки предвыборной обстановки накануне досрочных выборов в Раду, запланированных на 21 июля.
В состав миссии ПАСЕ входили исполняющий обязанности Главы делегации Март ван де Вен (Нидерланды, ALDE), парламентарии Александр Поцей (Польша, EPP/CD), Марко Николини (Сан-Марино, UEL), Нагиф Хамзаев (Азербайджан, FDG).
Накануне председатель Верховной hады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимающую все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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