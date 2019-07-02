Суд оставил под арестом полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика

2 июля, 2019, 10:57

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест до 30 июля полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 г. оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Таким образом, мера пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей оставлена без изменений.