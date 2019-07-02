Суд оставил под арестом полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика
2 июля, 2019, 10:57
Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест до 30 июля полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 г. оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Таким образом, мера пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей оставлена без изменений.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытая черепно-мозговая травма.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста , попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение.
- Суд арестовал обоих полицейских , подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика.
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