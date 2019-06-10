В МИД видят угрозу для Украины в ситуации в Молдове

10 июня, 2019, 19:32

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины

Об этом глава МИД написал в своем Facebook.

"Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков... Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - подчеркнул он.

В МИД заверили, что готовы способствовать решению существующих проблем в Молдове.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния", - заявили в министерстве.

Также в министерстве подчеркнули, что Молдова остается для Украины важным партнером.

"Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны. Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - говорится в сообщении.