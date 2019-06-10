Данилюк провел совещание в СНБО из-за кризиса в Молдове

10 июня, 2019, 07:34

Секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове

Об этом Данилюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал секретарь Совбеза.

Отметим, что в последние дни в Молдове обострился политический кризис, охвативший парламент и правительство страны.