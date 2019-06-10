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Espreso.tvМирДанилюк провел совещание в СНБО из-за кризиса в Молдове

Данилюк провел совещание в СНБО из-за кризиса в Молдове

Секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове

Об этом Данилюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал секретарь Совбеза.

Отметим, что в последние дни в Молдове обострился политический кризис, охвативший парламент и правительство страны.

 

  • 7 июня Конституционный суд Молдовы постановил, что президент обязан распустить парламент из-за того, что в течение 90 дней после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано правительство.
  • 9 июня суд общей юрисдикции уволил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
  • 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
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