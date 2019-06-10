Кризис в Молдове: полиция окружила здание правительства
10 июня, 2019, 13:08
В Молдове в понедельник, 10 июня 2019 года, здание правительства окружили сотрудники полиции
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что здание парламента окружили сотни полицейских.
Окружение связано с тем, что глава правительства страны Майя Санду объявила в воскресенье, что новый Кабинет министров сегодня встретится в учреждении. Так, по словам премьера, после первого заседания правительства, которое пройдет в здании парламента, члены нового Кабмина пойдут к зданию правительства, которое расположено на площади Великого Национального собрания.
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