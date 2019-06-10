//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКризис в Молдове: Минобороны закрыло доступ в воинские части

Кризис в Молдове: Минобороны закрыло доступ в воинские части


фото: reuters
Министерство обороны Молдовы из-за политического кризиса ограничило доступ гражданских к воинским частям

Об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы в соцсети Facebook.

Сообщается, что Вооруженные силы Молдовы остаются в подчинении "исключительно воле народа для того, чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны и конституционную демократию".

"Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному строю", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что Национальная армия не вмешивается в кризис и останется вне политических игр.

"С целью снижения риска эскалации согласно внутренним правилам, которые применяются в особых ситуациях, доступ ко всем воинским частям и учреждениям Министерства обороны запрещен любому лицу, которое не входит в штат этого заведения, в течение ограниченного времени в зависимости от ситуации", - заявили в ведомстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать