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Espreso.tvМирКризис в Молдове: два правительства провели параллельные заседания

Кризис в Молдове: два правительства провели параллельные заседания


фото: reuters
В Молдове новое правительство Майи Санду провело первое заседание в здании парламента, в то время как экс-премьер Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства

Об этом сообщает Newsmaker.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров, которые поддержали увольнение главы полиции Молдовы Александра Пынзаря.

По словам главм МИД Андрея Нестасе, Пынзарь "служил уголовному олигархическому режиму".

Экс-премьер Павел Филипп собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте политической ситуации.

"Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинститут будет работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил", - написал Филипп в Facebook.

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