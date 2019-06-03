Boeing обнаружил детали с дефектами в 312 самолетах

3 июня, 2019, 17:47

Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компании Boeing обнаружила, что 148 некачественных деталей могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру

Об этом пишет Reuters.

"Эти детали могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем нормативным требованиям прочности и долговечности.

Дефектные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета ", - говорится в заявлении.

FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, они должны быть заменены в кратчайшие сроки.

Boeing планирует еще раз проверить все самолеты, в которых могут быть проблемы с дефектными деталями.

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