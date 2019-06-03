Boeing обнаружил детали с дефектами в 312 самолетах
3 июня, 2019, 17:47
Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компании Boeing обнаружила, что 148 некачественных деталей могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру
Об этом пишет Reuters.
"Эти детали могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем нормативным требованиям прочности и долговечности.
Дефектные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета ", - говорится в заявлении.
FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, они должны быть заменены в кратчайшие сроки.
Boeing планирует еще раз проверить все самолеты, в которых могут быть проблемы с дефектными деталями.
Читайте также: Запрещенный Boeing . Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии.
- Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
- 15 марта авиапроизводитель Boeing сообщал, что в течение 10 дней обновит программное обеспечение для запрещенных в результате двух авиакатастроф самолетов 737 MAX .
- 28 марта во компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX и ждут соответствующий сертификат о безопасности.
- 12 апреля авиакомпания Boeing осуществила 96 тестовых полетов самолетов 737 MAX после обновления программного обеспечения.
- 29 апреля Boeing достигла "стабильного прогресса" в обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX. Обновление позволит Федеральной авиационной администрации сертифицировать самолет как безопасный, рассказал гендиректор компании.