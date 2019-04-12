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Boeing тестирует полеты 737 MAX после обновления программного обеспечения

Авиакомпания Boeing осуществила 96 тестовых полетов самолетов 737 MAX после обновления программного обеспечения
Об этом заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург, сообщает CNBC.
 
"Наш экипаж совершил 96 полетов общим хронометражем 159 часов с обновленным программным обеспечением", - отметил он.
 
Мюленбург добавил, что Boeing уже продвинулся в разработке плана по корректировке специального программного обеспечения для контроля полетов и улучшения системы тренировки пилотов.
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