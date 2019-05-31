Убийство Гандзюк: суд смягчил меру пресечения Мангеру
31 мая, 2019, 11:04
В Шевченковском районном суде Киева продлили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Впрочем, она позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.
Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля.
Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и позволить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Так, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.
- Напомним, 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице .
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Отец Екатерины Гандзюк пообещал иск против генпрокурора Юрия Луценко.
- В ГПУ заявили, что Владислав Мангер не прошел судебную психологическую экспертизу с применением полиграфа, которую должны выполнить специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, а результаты проверки Мангера на другом полиграфе - не являются доказательством.
- 24 мая генпрокурор Луценко заявил, что по "делу Гандзюк" могут появиться и другие подозреваемые, ГПУ проверяет причастность руководства Херсонской облгосадминистрации к убийству активистки Екатерины Гандзюк.