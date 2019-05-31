Убийство Гандзюк: суд смягчил меру пресечения Мангеру

31 мая, 2019, 11:04

В Шевченковском районном суде Киева продлили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Впрочем, она позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля.

Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и позволить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Так, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.