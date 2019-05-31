//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: суд смягчил меру пресечения Мангеру

Убийство Гандзюк: суд смягчил меру пресечения Мангеру


фото: censor.net.ua
В Шевченковском районном суде Киева продлили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Впрочем, она позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля.

Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и позволить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Так, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать