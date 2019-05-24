Убийство Гандзюк: в ГПУ заявили, что результаты проверки Мангера на полиграфе не являются доказательством
Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook .
"Он не прошел психологическую экспертизу, а обнародовал информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Это исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства", - отметил представитель ГПУ.
Лысенко подчеркнул, что материалы полиграфа Мангера не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении.
О том, что прошел полиграф, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер сообщил в Facebook .
"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлено", - отметил он.
Мангер подчеркнул, что вся процедура длилась более 4:00 и отвечать можно было только "да" или "нет".
По словам председателя Херсонского облсовета, он не знал о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк, не участвовал в этих ужасных действиях и не знает, где находится заказчик, и полиграф показал, что эти ответы верны.
"Таким образом, для всех, кто сомневался, а также для тех, кто надеялся, что обвинив меня в этом преступлении, удастся спрятаться самому, наступил момент разочарования", - написал Мангер.
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице .
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Отец Екатерины Гандзюк пообещал иск против генпрокурора Юрия Луценко.
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