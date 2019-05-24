Убийство Гандзюк: в ГПУ заявили, что результаты проверки Мангера на полиграфе не являются доказательством

24 мая, 2019, 13:58

Владислав Мангер не прошел судебную психологическую экспертизу с применением полиграфа, которую должны выполнить специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста

Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook .

"Он не прошел психологическую экспертизу, а обнародовал информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Это исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства", - отметил представитель ГПУ.

Лысенко подчеркнул, что материалы полиграфа Мангера не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении.

О том, что прошел полиграф, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер сообщил в Facebook .

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлено", - отметил он.

Мангер подчеркнул, что вся процедура длилась более 4:00 и отвечать можно было только "да" или "нет".

По словам председателя Херсонского облсовета, он не знал о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк, не участвовал в этих ужасных действиях и не знает, где находится заказчик, и полиграф показал, что эти ответы верны.

"Таким образом, для всех, кто сомневался, а также для тех, кто надеялся, что обвинив меня в этом преступлении, удастся спрятаться самому, наступил момент разочарования", - написал Мангер.