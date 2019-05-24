В деле Гандзюк могут появиться другие подозреваемые, - Луценко

24 мая, 2019, 17:44

ГПУ проверяет причастность руководства Херсонской облгосадминистрации к убийству Гандзюк

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью Liga.net.

Генпрокурор назвал безосновательными претензии со стороны друзей Екатерины Гандзюк к ГПУ относительно затягивания дела, которые утверждают, что кроме Мангера есть более важные заказчики.

"Допрошены отец покойной и большинство из тех, кто заявляет подобное. Никаких доказательств этого следователи не получили. А требовать от меня "посадить для баланса" кого-то из БПП, это же абсурд", - отметил генпрокурор.

На вопрос издания о том, является ли Мангер конечным заказчиком убийства, Луценко ответил:

"С юридической точки зрения, он является организатором, который имел соорганизатора Левина. Далее следуют исполнители, они уже в суде".

По словам Луценко, рассматривается версия, что к преступлению причастны руководители государственной обладминистрации.

"Речь идет о главе и его заместителях. За последнее время проведена робота. Например, заключение Счетной палаты и Гослесхоза о 230 млн грн убытков от незаконной вырубки херсонских лесов, о чем писала Екатерина", - отметил он.

Луценко предположил, что кроме Мангера и Левина могут появиться другие заказчики.

"Я не исключаю, что могут появиться еще подозреваемые. Я говорю о вероятно причастных должностных лицах. Еще один эпизод: вероятно руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину. Это мы также расследуем", - подчеркнул он .

По словам Луценко, важной миссией генпрокурора является определить орган досудебного следствия, который наиболее эффективен в конкретном деле.

"В данном случае, это - СБУ", добавил он.