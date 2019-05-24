Мангер готов пройти полиграф в ЕС или США, - адвокат
Об этом адвокат Мангера Дмитрий Ильченко написал в Facebook.
"Как только Мангеру вернут загранпаспорт, мы готовы пройти полиграф в той стране, на которую укажет отец Екатерины Гандзюк - из стран ЕС или США. Пусть называет, поедем и сдадим", - написал адвокат.
По словам Ильченко, Мангер прошел полиграф у сертифицированного специалиста самостоятельно, поскольку государство отказалось проводить экспертизу. Он отметил, что результаты показали, что Мангер не виноват и он не знаком с Торбиным.
"Кстати, этот результат мы выкладывать не планировали. Сегодня на 10 часов утра был назначен снова государственный полиграф в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Вот только накануне его снова отменили. Вместо этого решили вызывать Мангера на вручение ходатайства о продлении ношение браслета ", - отметил Ильченко.
Адвокат заявил, что вопрос вины Мангера должен быть снят и следствие должно заняться реальными заказчиками и организаторами.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице.
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу с заказного убийства на избиение.
- Отец Екатерины Гандзюк пообещал иск против генпрокурора Юрия Луценко.
- В ГПУ заявили, что Владислав Мангер не прошел судебную психологическую экспертизу с применением полиграфа, которую должны выполнить специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, а результаты проверки Мангера на другом полиграфе - не являются доказательством.
- 24 мая генпрокурор Луценко заявил, что по "делу Гандзюк" могут появиться и другие подозреваемые, ГПУ проверяет причастность руководства Херсонской облгосадминистрации к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
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