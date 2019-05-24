Мангер готов пройти полиграф в ЕС или США, - адвокат

24 мая, 2019, 18:29

Фигурант по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, готов пройти исследование на полиграфе в любой стране ЕС или в США

Об этом адвокат Мангера Дмитрий Ильченко написал в Facebook.

"Как только Мангеру вернут загранпаспорт, мы готовы пройти полиграф в той стране, на которую укажет отец Екатерины Гандзюк - из стран ЕС или США. Пусть называет, поедем и сдадим", - написал адвокат.

По словам Ильченко, Мангер прошел полиграф у сертифицированного специалиста самостоятельно, поскольку государство отказалось проводить экспертизу. Он отметил, что результаты показали, что Мангер не виноват и он не знаком с Торбиным.

"Кстати, этот результат мы выкладывать не планировали. Сегодня на 10 часов утра был назначен снова государственный полиграф в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Вот только накануне его снова отменили. Вместо этого решили вызывать Мангера на вручение ходатайства о продлении ношение браслета ", - отметил Ильченко.

Адвокат заявил, что вопрос вины Мангера должен быть снят и следствие должно заняться реальными заказчиками и организаторами.