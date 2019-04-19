Решение суда по ПриватБанка существенно не повлияет ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы - Данилишин

19 апреля, 2019, 17:00

Тепершня реакция финансовых рынков на ситуацию, сложившуюся вокруг национализации ПриватБанка является временной

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель совета НБУ Богдан Данилишин.

"По моему личному экспертному мнению, указанное решение Окружного административного суда города Киева не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы. Нынешняя реакция финансовых рынков на событие является временной", - пишет Данилишин.

Он указывает на то, что экономика Украины растет 12 кварталов подряд. Основным драйвером роста реального ВВП в 2018 году был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Весомым фактором экономического роста была инвестиционная активность.

"Указанные факторы останутся основными двигателями экономического роста и в текущем году. Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%. Довольно оптимистично на развитие экономики Украины смотрят ключевые партнеры нашей страны из числа международных финансовых учреждений ", указывает глава совета НБУ.

Также он обращает внимание, что ситуация на валютном рынке Украины является стабильной. С 1 января гривня укрепилась к доллару США более чем на 3%.

Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ купить с рынка около 700 млн долл. США в резервы.

"НБУ внимательно следит за ситуацией на межбанковском валютном рынке и готов своевременно сглаживать колебания курса", - уверяет Данилишин.

"Сейчас события вокруг ПриватБанка существенно на курс не повлияли. Межбанк сегодня открылся средними котировками на покупку продажу 26,85 / 26,95, но около 11:00 котировки опустились до 26,86 / 26,90. Наличный рынок был более уязвимым, на начало дня средний курс продажи вырос до 27,13 грн за доллар, но думаю это временное явление, поскольку на межбанке уже есть обратная тенденция. Никаких эктраординарных случаев не наблюдается. В совокупности - на такое состояние может влиять много факторов ", - объясняет он.

Данилишин считает, что ПриватБанк должен работать в стабильном слаженном режиме.

"Кроме того, что в дальнейшем обязательно будет апелляционное рассмотрение, которое может растянуться на ряд лет. Судебный спор касается вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров.

Ситуация вокруг ПриватБанка будет оставаться стабильной благодаря быстрой реакции НБУ и командной поддержке от Кабмина и СНБО.

"Как показал вчерашний день, за событиями вокруг ПриватБанка наблюдает не только МВФ, а весь мир. Нам очень важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов, вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности ", - добавил он.

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