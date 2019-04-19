Еврооблигации Украины подешевели после новостей о ПриватБанке и санкциях России
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Интерфакс.
Котировки еврооблигаций Украины 18 апреля снизились на 0,6% - по бумагам с погашением в 2021 году до 1,4% - по бумагам с погашением в 2027 году на новостях о решении админсуда Киева признать незаконным национализации ПриватБанка и введении Россией новых торговых санкций, коснутся почти 30% товарооборота с Украиной.
Падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта - до 8,6% годовых.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. - до 8,2-8,55% годовых.
Бумаги с погашением в 2021 году просели в цене на 0,6%, а в 2022 году - на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. - соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.
Кроме того, на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, являются недобросовестными .
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
- Также Россия запретила экспорт нефтепродуктов и угля в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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