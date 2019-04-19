Еврооблигации Украины подешевели после новостей о ПриватБанке и санкциях России

19 апреля, 2019, 12:27

Котировки еврооблигаций Украины на международных биржах снизились на фоне новостей о решении админсуда признать национализацию ПриватБанка и российские санкции

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Интерфакс.

Котировки еврооблигаций Украины 18 апреля снизились на 0,6% - по бумагам с погашением в 2021 году до 1,4% - по бумагам с погашением в 2027 году на новостях о решении админсуда Киева признать незаконным национализации ПриватБанка и введении Россией новых торговых санкций, коснутся почти 30% товарооборота с Украиной.

Падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта - до 8,6% годовых.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. - до 8,2-8,55% годовых.

Бумаги с погашением в 2021 году просели в цене на 0,6%, а в 2022 году - на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. - соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.

Кроме того, на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.

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