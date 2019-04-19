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Официальный курс: гривна "просела" по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару на 15 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Нацбанк снизил официальный курс гривны к доллару на 15 копеек. По состоянию на 19 апреля он установлен на уровне 26,83 грн за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,19 грн. 18 апреля официальный курс составлял 30,15 грн.

 
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