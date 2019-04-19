Суд вынес еще одно решение в пользу Коломойского в деле национализации ПриватБанка
Суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение по поводу процедуры национализации Приватбанка по делу № 826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.
"Национальный банк обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рискам для банковской и финансовой стабильности страны, - пояснил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
По его словам, это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации".
Это решение суда Национальный банк также планирует обжаловать в апелляции.
Читайте также: Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Обїяснение Сергея Фурсы
-
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
-
Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанка и Кабмина, являются недобросовестными.
-
Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потере средств украинцами.
-
Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
-
Официальный курс гривни уже "просел" по отношению к доллару и евро.
-
Котировки еврооблигаций Украины на международных биржах снизились на фоне новостей о решении админсуда признать национализацию ПриватБанка и российские санкции.
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
Читайте также
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях