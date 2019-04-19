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Суд вынес еще одно решение в пользу Коломойского в деле национализации ПриватБанка


фото: finclub
Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации ПриватБанка

Суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение по поводу процедуры национализации Приватбанка по делу № 826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Отмечается, что отмененное решение определяло перечень связанных с ПриватБанком лиц. В процессе национализации Нацбанк обменял средства связанных с банком лиц на акции банка с последующей их продажей правительству Украины. Теперь перечень лиц, у которых забрали акции ПриватБанка, признали недействительным.

"Национальный банк обеспокоен качеством и результатами рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рискам для банковской и финансовой стабильности страны, - пояснил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

По его словам, это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации".

Это решение суда Национальный банк также планирует обжаловать в апелляции.

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