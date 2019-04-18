Порошенко: авантюра с "ПриватБанком" грозит оставить без денег десятки миллионов клиентов
Об этом Порошенко заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.
Порошенко также обратил внимание на отсутствие в программе Зеленского евроатлантического вектора.
"В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-беглецов. И план одного из них в случае победы Зеленского - вернуть себе "ПриватБанк". И как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом ", - сказал П рошенко.
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Президент также предостерег, что после победы Коломойского в суде по "ПриватБанку" Украину ждет отмена люстрации и электронного декларирования.
"Правительство и Нацбанк правильно делают, что обжалуют это решение. А вскоре реваншисты планируют отменить люстрации, электронное декларирование для госслужащих", - добавил Порошенко.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанка и Кабмина, недобросовестные .
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