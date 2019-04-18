18 апреля, 2019, 13:33

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"18 апреля 2019 Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В Нацбанке заявили, что соответствующее решение суда будут обжаловать в апелляционной инстанции.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук.

Он обратил внимание на то, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность.

"Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и Правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан", - отметила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований.