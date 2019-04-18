Суд отменил решение о национализации ПриватБанка
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"18 апреля 2019 Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства", - говорится в сообщении.
В Нацбанке заявили, что соответствующее решение суда будут обжаловать в апелляционной инстанции.
"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук.
Он обратил внимание на то, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность.
"Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и Правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан", - отметила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.
По ее словам, законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований.
- Напомним, 16 апреля стало известно о переносе рассмотрения еще одного дела о национализации Приватбанка . В ней государство пытается обжаловать решения судов в пользу Коломойского о том, что проверка, по итогам которой и решили национализировать ПриватБанк, была незаконною.Шостий апелляционный админсуд продолжит рассматривать апелляцию НБУ 22 апреля.
- 18 декабря 2016 Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155 400 000 000 грн.
- Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .
- 8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $ 2 млрд за национализацию ПриватБанка , который ему ранее принадлежал.
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