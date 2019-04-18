Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Помощь Сергея Фурсы

18 апреля, 2019, 14:44

Если дело о незаконности национализации Приватбанка будет доведено до конца, это может привести к дефолту в Украине

Об этом в эфире Еспресо.TV инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"У этого решения пока не будет никаких последствий, поскольку НБУ будет подавать апелляцию. Поэтому сейчас паниковать не стоит, - объясняет Фурса.

"Но это означает, что судьи у нас уже "с детства за Зеленского". И теоретически, если это будет доведено до конца, то для государства это будет стоить очень-очень дорого", - предостерегает он.

Во-первых, мы не вернем сейчас у Коломойского эти $5,5 млрд, которые он должен плательщикам налогов, и мы пытаемся сейчас вернуть их через Лондонский суд.

Во-вторых, он будет требовать еще $2 млрд.

И, в-третьих, если это произойдет, то это полностью разрушит наше сотрудничество с МВФ и международными сообществами.

"И если это будет доведено до конца, это может привести к дефолту", - говорит Фурса.

Напомним, окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.