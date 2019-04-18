Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Помощь Сергея Фурсы
Об этом в эфире Еспресо.TV инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"У этого решения пока не будет никаких последствий, поскольку НБУ будет подавать апелляцию. Поэтому сейчас паниковать не стоит, - объясняет Фурса.
"Но это означает, что судьи у нас уже "с детства за Зеленского". И теоретически, если это будет доведено до конца, то для государства это будет стоить очень-очень дорого", - предостерегает он.
Во-первых, мы не вернем сейчас у Коломойского эти $5,5 млрд, которые он должен плательщикам налогов, и мы пытаемся сейчас вернуть их через Лондонский суд.
Во-вторых, он будет требовать еще $2 млрд.
И, в-третьих, если это произойдет, то это полностью разрушит наше сотрудничество с МВФ и международными сообществами.
"И если это будет доведено до конца, это может привести к дефолту", - говорит Фурса.
- Напомним, окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
- 18 декабря 2016 г. Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155,4 млрд грн.
- Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализацию ПриватБанка .
- 8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $2 млрд за национализацию ПриватБанка , который ему ранее принадлежал.
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