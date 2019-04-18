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ЧЕСТНО: "судьи, которые отменили национализацию Приватбанка - недобросовестные"

Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворила иск миллиардера Игоря Коломойского в Национальный банк и Кабинет министров, недобросовестные

Об этом сообщается на сайте общественного движения.

В сообщении говорится о председательствующем о судье Игоря Качура, а также судей Владимир Келеберда и Виталия Амельохина.

Отмечается, что Качур в декларациях за 2013 и 2014 годы не указал информацию о том, что ему на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 кв.м с 2002 года, о чем указано в декларации за 2015 год.

По данным Бигус.инфо, Келеберда, вероятно, фиктивно развелся, чтобы скрыть имущество от декларирования.

В сюжете программы идет речь о том, что судья подавал документы для осуществления загородного строительства, однако владелицей дома стала жена судьи, с которой он накануне развелся. По словам консьержей, пара продолжает жить вместе.

Амельохин - это судья Окружного админсуда, которому в 2013 году было предоставлено служебное жилье в Киеве.

Согласно данным реестра судебных решений, судья подал иск об обязательстве главы суда обратиться с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать судье в постоянное пользование, который был удовлетворен, а соответствующее решение было выполнено.

В 2013 году своим решением Келеберда запрещал ВО "Свобода" и другим, реализующих право на мирное собрание, проводить митинги у Гостиного двора, построенного в 1809 году.

Отмечается, что Амельохин в составе коллегии принял постановление, которым узаконил решение Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников архитектуры.

После этого земельный участок под зданием передали для проведения реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

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