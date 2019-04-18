Порошенко созвал совещание СНБО из-за отмены национализации "ПриватБанка"
18 апреля, 2019, 20:42
Президент Петр Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка"
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком". Начало в 21:00", - написал Порошенко.
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Ранее Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцев.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
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