Порошенко созвал совещание СНБО из-за отмены национализации "ПриватБанка"

18 апреля, 2019, 20:42

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком". Начало в 21:00", - написал Порошенко.

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Ранее Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцев.