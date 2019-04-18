//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко созвал совещание СНБО из-за отмены национализации "ПриватБанка"

Президент Петр Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка"

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком". Начало в 21:00", - написал Порошенко.

Читайте также. Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Объяснение Сергея Фурсы

Ранее Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцев.

  • Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать