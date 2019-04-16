Мэр Парижа: удалось спасти не менее 30% реликвий Нотр-Дама
Об этом сообщила мэр французской столицы Анна Идальго в Twitter .
Удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа. Вместе с другими реликвиями, которые представляют ценность, они временно размещены в мэрии Парижа, говорится в сообщении.
«Не пострадали 16 медных статуй", - написала Идальго.
В Париже продолжают оценивать ущерб от пожара. Доступ внутрь собора по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температуры при пожаре, говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожены часы, которые находились снаружи.
Мэр сообщила, что под вопросом остается и состояние ряда крупных картин. Из-за большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным.
"В целом удалось спасти не менее 30% предметов искусства", - отметила мэр.
При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, которые вынесены из собора, или о тех, которые остаются в здании собора и не пострадали от огня.
Les œuvres sauvées de l'incendie de #NotreDame par les pompiers, les policiers et les agents municipaux, mises à l'abri cette nuit à l' Hôtel de Ville , sont à présent prises en charge par les services de l'Etat . Un très grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées. pic.twitter.com/AZId6ad0NV- Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 16 апреля 2019 г.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует €200 млн в восстановление Нотр-Дама.
- Французские спасатели привлекли для борьбы с пожаром в Нотр-Дам де Пари робота, чтобы не рисковать человеческими жизнями.
- Французские компании и бизнесмены уже обязались выделить на восстановление собора Нотр-Дам в Париже более 600 млн евро .
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