Мэр Парижа: удалось спасти не менее 30% реликвий Нотр-Дама

16 апреля, 2019, 17:28

В Париже продолжают оценивать ущерб из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Об этом сообщила мэр французской столицы Анна Идальго в Twitter .

Удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа. Вместе с другими реликвиями, которые представляют ценность, они временно размещены в мэрии Парижа, говорится в сообщении.

«Не пострадали 16 медных статуй", - написала Идальго.

В Париже продолжают оценивать ущерб от пожара. Доступ внутрь собора по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температуры при пожаре, говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожены часы, которые находились снаружи.

Мэр сообщила, что под вопросом остается и состояние ряда крупных картин. Из-за большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным.

"В целом удалось спасти не менее 30% предметов искусства", - отметила мэр.

При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, которые вынесены из собора, или о тех, которые остаются в здании собора и не пострадали от огня.