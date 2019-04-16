Нотр-Дам де Пари спасли от полного разрушения

16 апреля, 2019, 00:34

Пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения

Об этом сообщает BBC .

"Мы можем сейчас сказать, что структура Нотр-Дам была спасена от полного уничтожения", - заявил представитель французской пожарной команды.

Также отмечается, что один из пожарных получил серьезные ранения во время тушения пожара.

Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.

Из-за пожара обрушилась шпиль собора.

Прокуратура взялась расследовать пожар.