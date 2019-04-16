Нотр-Дам де Пари спасли от полного разрушения
16 апреля, 2019, 00:34
Пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения
Об этом сообщает BBC .
"Мы можем сейчас сказать, что структура Нотр-Дам была спасена от полного уничтожения", - заявил представитель французской пожарной команды.
Также отмечается, что один из пожарных получил серьезные ранения во время тушения пожара.
Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
Из-за пожара обрушилась шпиль собора.
Прокуратура взялась расследовать пожар.
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