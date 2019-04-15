Горит собор Парижской Богоматери. ВЖИВУЮ

15 апреля, 2019, 20:30

В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала

Об этом сообщает Reuters.

По словам свидетеля, с вершины средневекового собора можно было видеть, как дым поднимается, а вокруг его колокольни выпрыгивает пламя.

По словам пожарных, проводится большая операция, в то время как представитель мэрии заявил, что территория очищается.