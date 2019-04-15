Горит собор Парижской Богоматери. ВЖИВУЮ
15 апреля, 2019, 20:30
В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала
Об этом сообщает Reuters.
По словам свидетеля, с вершины средневекового собора можно было видеть, как дым поднимается, а вокруг его колокольни выпрыгивает пламя.
По словам пожарных, проводится большая операция, в то время как представитель мэрии заявил, что территория очищается.
Horrible #NotreDame pic.twitter.com/BndHQRO1b5- Solveig Godeluck (@Solwii) 15 апреля 2019 г.
Весь выгорит :( #NotreDame https://t.co/mrnyyG2eSx- Pavel Pravdin (@ppravdin) 15 апреля 2019 г.
#NotreDame burning fast - view from Monmartre :( pic.twitter.com/S4EQ6Mrexo- Leigh (@MamaEmerson) 15 апреля 2019 г.
-10 happiness #NotreDame pic.twitter.com/RbpJUzcq9P- Adam Monahan (@BurningAlfalfa) 15 апреля 2019 г.
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