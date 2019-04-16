На восстановление собора Нотр-Дам пообещали выделить 600 млн евро
16 апреля, 2019, 17:20
Французские компании и бизнесмены уже обязались выделить на восстановление собора Нотр-Дам в Париже более 600 млн евро
"Французские корпорации и богатые семьи публично пообещали выделить на восстановление разрушенного пожаром собора Нотр-Дам в Париже более 600 млн евро ($680 млн)", - говорится в сообщении AFP.
В частности, самая большая энергокомпания Франции Total пообещала выделить 100 млн евро, передает Reuters
Ранее один из богатейших людей мира, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 млн евро на восстановление собора Нотр-Дам.
Исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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