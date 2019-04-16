На восстановление собора Нотр-Дам пообещали выделить 600 млн евро

16 апреля, 2019, 17:20

Французские компании и бизнесмены уже обязались выделить на восстановление собора Нотр-Дам в Париже более 600 млн евро

"Французские корпорации и богатые семьи публично пообещали выделить на восстановление разрушенного пожаром собора Нотр-Дам в Париже более 600 млн евро ($680 млн)", - говорится в сообщении AFP.

В частности, самая большая энергокомпания Франции Total пообещала выделить 100 млн евро, передает Reuters

Ранее один из богатейших людей мира, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 млн евро на восстановление собора Нотр-Дам.

Исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.