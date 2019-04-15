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Прокуратура взялась расследовать пожар в Нотр-Дам де Пари

Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари

Об этом сообщает The Associated Press.

Пожарные сообщили, что пожар произошел, вероятно, из-за работ по реставрации здания.

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