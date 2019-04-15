Прокуратура взялась расследовать пожар в Нотр-Дам де Пари
15 апреля, 2019, 22:55
Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари
Об этом сообщает The Associated Press.
Пожарные сообщили, что пожар произошел, вероятно, из-за работ по реставрации здания.
- Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
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