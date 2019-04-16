Французский бизнесмен выделит € 100 млн на восстановление Нотр-Дам де Пари

16 апреля, 2019, 09:16

Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери

Об этом он заявил сам, передает SkyNews .

"Эта трагедия поражает всех французов, а также тех, кто привязан к духовным ценностям", - сказал Аль-Пино.

Он также добавил, что хочет "как можно скорее восстановить драгоценность общего наследия" и надеется, что этих средств хватит.

Как отмечает местное издание Le Figaro , семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежит аукционный дом Christie's, а также бренды модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis € 100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил Франсуа-Анри Пино.