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Из-за пожара обрушился шпиль Собора Парижской Богоматери. видео

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул

Видео момента обрушения опубликовали в соцсетях.

Огонь вспыхнул на чердаке, шпиль не выдержал и обвалился.

  • Ранее сообщалось, что в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала.

 

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