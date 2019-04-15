Из-за пожара обрушился шпиль Собора Парижской Богоматери. видео
15 апреля, 2019, 21:24
Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул
Видео момента обрушения опубликовали в соцсетях.
The moment #NotreDame 's spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b- Patrick Galey (@patrickgaley) 15 апреля 2019 г.
Огонь вспыхнул на чердаке, шпиль не выдержал и обвалился.
- Ранее сообщалось, что в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, информация о пострадавших пока не поступала.
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