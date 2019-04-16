Пожар в Соборе Парижской Богоматери помогал тушить робот
Об этом сообщает Le Figaro.
Когда пожарные увидели, что шпиль Норт-Дама вот-вот будет разрушен, они приняли решение использовать внутри храма 500-килограммового робота под названием Колос, говорится в сообщении.
По словам представителя пожарной службы Габриэля Плюса, робот позволил снизить температуру внутри помещения.
Отмечается, что Колос - беспилотник наземного базирования - берет на себя риск вместо людей, когда ситуация становится слишком опасной, например, в случае угрозы оползня, утечки газа или слишком высоких температур.
Отмечается, что робот полностью не заменяет пожарных, ведь они несут ответственность за управление им с помощью пульта дистанционного управления.
В понедельник вечером, когда в Соборе горела крыша и был риск обрушения шпиля, внутрь завели робота Колоса, к которому был подключен пожарный шланг, говорится в сообщении.
RT @ArtBen- Patrick BENJAMIN (@GEPIsecurite) 16 апреля 2019 г.
Un des héros de l'incendie de #Notre_dame_de_Paris : Colossus, le premier robot pompier français! Il a permis d'eloigner les hommes des zones à risque ... @PompiersParis pic.twitter.com/H0X9ECPQi8
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают его с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует €200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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