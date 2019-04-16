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Пожар в Соборе Парижской Богоматери помогал тушить робот


фото: Patrick BENJAMIN
Французские спасатели привлекли для борьбы с пожаром в Нотр-Дам де Пари робота, чтобы не рисковать человеческими жизнями

Об этом сообщает Le Figaro.

Когда пожарные увидели, что шпиль Норт-Дама вот-вот будет разрушен, они приняли решение использовать внутри храма 500-килограммового робота под названием Колос, говорится в сообщении.

По словам представителя пожарной службы Габриэля Плюса, робот позволил снизить температуру внутри помещения.

Отмечается, что Колос - беспилотник наземного базирования - берет на себя риск вместо людей, когда ситуация становится слишком опасной, например, в случае угрозы оползня, утечки газа или слишком высоких температур.

Отмечается, что робот полностью не заменяет пожарных, ведь они несут ответственность за управление им с помощью пульта дистанционного управления.

В понедельник вечером, когда в Соборе горела крыша и был риск обрушения шпиля, внутрь завели робота Колоса, к которому был подключен пожарный шланг, говорится в сообщении.

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