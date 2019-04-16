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Владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн на восстановление Нотр-Дама


фото: REUTERS
Французский бизнесмен-миллиардер, президент группы компаний LVMH Бернар Арно объявил, что выделяет 200 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери после пожара

Об этом сообщает Reuters.

"Семья Арно и группа LVMH хотели бы продемонстрировать свою солидарность во время национальной трагедии и объединяются, чтобы помочь восстановить этот необычный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства", - говорится в заявлении Арно.

Компания Louis Vitton Moët Hennessy - французский производитель предметов роскоши. Группа включает такие торговые марки как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.

Ранее о пожертвовании в 100 млн евро для Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию по производству предметов роскоши Kering.

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