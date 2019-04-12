Представитель Зеленского не пришел на дебаты на Еспресо

12 апреля, 2019, 20:21

Представитель команды Зеленского Святослав Юраш не пришел на теледебаты с представителем Порошенко Юрием Грымчаком

Об этом сообщил ведущий дебатов Егор Чечеринда, сообщает Еспресо.TV

"Теперь объясняю, почему у нас полудебаты, ведь до вчерашнего вечера команду Зеленского должен был представлять один из идеологов их штаба Руслан Стефанчук. Вчера вечером команда Зе заменила его на Святослава Юраша, их молодого активиста", - отметил ведущий.

Он добавил, что за 45 минут до начала программы "Еспресо: Дебаты" команда Зеленского отказалась от участия.

"За 45 минут до начала мы получили телефонный звонок, Святослав Юраш сегодня не придет. К сожалению, никакой замены вместо него тоже не будет", - подчеркнул Чечеринда.

По его словам, он лично звонил в штаб Зеленского, но там сослались на "непреодолимые обстоятельства", из-за которых представители команды не могут прийти в студию.

"Я так понимаю, что интересы команды Зе, буду представлять я, частично, потому что меня часто подозревают в симпатиях к нему, и частично наши коллеги журналисты", - добавил Егор Чечеринда.