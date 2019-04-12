//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Представитель Зеленского не пришел на дебаты на Еспресо

Представитель команды Зеленского Святослав Юраш не пришел на теледебаты с представителем Порошенко Юрием Грымчаком
Об этом сообщил ведущий дебатов Егор Чечеринда, сообщает Еспресо.TV .
 
"Теперь объясняю, почему у нас полудебаты, ведь до вчерашнего вечера команду Зеленского должен был представлять один из идеологов их штаба Руслан Стефанчук. Вчера вечером команда Зе заменила его на Святослава Юраша, их молодого активиста", - отметил ведущий.
 
Он добавил, что за 45 минут до начала программы "Еспресо: Дебаты" команда Зеленского отказалась от участия.
 
"За 45 минут до начала мы получили телефонный звонок, Святослав Юраш сегодня не придет. К сожалению, никакой замены вместо него тоже не будет", - подчеркнул Чечеринда.
 
По его словам, он лично звонил в штаб Зеленского, но там сослались на "непреодолимые обстоятельства", из-за которых представители команды не могут прийти в студию.
 
"Я так понимаю, что интересы команды Зе, буду представлять я, частично, потому что меня часто подозревают в симпатиях к нему, и частично наши коллеги журналисты", - добавил Егор Чечеринда.
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать