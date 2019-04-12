Представитель Зеленского не пришел на дебаты на Еспресо
12 апреля, 2019, 20:21
Представитель команды Зеленского Святослав Юраш не пришел на теледебаты с представителем Порошенко Юрием Грымчаком
Об этом сообщил ведущий дебатов Егор Чечеринда, сообщает Еспресо.TV .
"Теперь объясняю, почему у нас полудебаты, ведь до вчерашнего вечера команду Зеленского должен был представлять один из идеологов их штаба Руслан Стефанчук. Вчера вечером команда Зе заменила его на Святослава Юраша, их молодого активиста", - отметил ведущий.
Он добавил, что за 45 минут до начала программы "Еспресо: Дебаты" команда Зеленского отказалась от участия.
"За 45 минут до начала мы получили телефонный звонок, Святослав Юраш сегодня не придет. К сожалению, никакой замены вместо него тоже не будет", - подчеркнул Чечеринда.
По его словам, он лично звонил в штаб Зеленского, но там сослались на "непреодолимые обстоятельства", из-за которых представители команды не могут прийти в студию.
"Я так понимаю, что интересы команды Зе, буду представлять я, частично, потому что меня часто подозревают в симпатиях к нему, и частично наши коллеги журналисты", - добавил Егор Чечеринда.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время, Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года. Штаб Владимира Зеленского проанонсировал дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.
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