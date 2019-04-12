У Зеленского проанонсировали дебаты на "Олимпийском" 19 апреля (ВИДЕО)
12 апреля, 2019, 18:26
Штаб Владимира Зеленского анонсировал дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00
Видео опубликовала Команда Зеленского в Instagram.
Отметим, что в штабе Петра Порошенко анонсируют дебаты на "Олимпийском" 14 апреля. Вход будет свободным для всех желающих.
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