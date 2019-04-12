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У Зеленского проанонсировали дебаты на "Олимпийском" 19 апреля (ВИДЕО)


фото: Скріншот з відео
Штаб Владимира Зеленского анонсировал дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

Видео опубликовала Команда Зеленского в Instagram.

Отметим, что в штабе Петра Порошенко анонсируют дебаты на "Олимпийском" 14 апреля. Вход будет свободным для всех желающих.

 

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